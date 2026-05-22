Nhiều học sinh rơi xuống hố công trình giữa phố ở Hải Phòng

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây nhiều tuyến phố tại phường Hải An, TP Hải Phòng như Trung Hành, Trung Lực, Lê Hồng Phong, Trần Văn Lan, Lực Hành,... đang được thi công hệ thống thoát nước và sửa chữa vỉa hè.

Những ngày qua, mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường ngập cục bộ. Vật liệu xây dựng và đất cát bị tập kết ngổn ngang, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trên mặt đường xuất hiện một số hố sâu.

Một phụ nữ lớn tuổi xin giấu tên trú tại phố Trung Lực, cho biết nhiều người đã bị ngã do va phải vật liệu thi công hoặc rơi xuống hố công trình.

Người phụ nữ này cho biết, trận mưa lớn những ngày qua đoạn đường đang sửa ở phố Trung Lực này đã có người đi xe máy bị ngã khi đi vào hố sâu (Ảnh: Hoàng Dũng).

“Mưa lớn gây ngập khiến nhiều người đi đường khó quan sát các hố sâu, khe hở sát vỉa hè nên xảy ra tình trạng té ngã, dù khu vực đã được đặt biển cảnh báo. Có thời điểm tôi phải đứng ra nhắc mọi người tránh đi vào đoạn ngập có hố sâu, nhưng vẫn có người cố di chuyển qua nên bị ngã”, người phụ nữ cho biết.

Chiều 20/5, một số học sinh trên đường đi học về đã rơi xuống hố nước giữa khu vực thi công trên địa bàn phường Hải An. Một phụ nữ phải lội xuống hỗ trợ đưa các em lên bờ. Ba xe đạp của học sinh cũng bị rơi xuống hố. Hình ảnh này đã được người dân ghi lại được và đăng lên mạng xã hội.

Ngoài ra, nhiều ô tô đi qua khu vực này bị sụt bánh, có xe lật nghiêng và phải nhờ người dân hỗ trợ mới di chuyển được ra ngoài.

Hình ảnh học sinh và ô tô gặp nạn tại tuyến đường đang thi công trên địa bàn phường Hải An, Hải Phòng vào ngày 20/5 (Ảnh: Đ.X.).

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ban quản lý dự án phường Hải An, xác nhận sự việc xảy ra tại công trường đang triển khai dự án nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ ngầm thiết bị ngoại vi.

Theo vị lãnh đạo trên, khu vực này có địa hình thấp nên thường xuyên ngập khi mưa lớn. Đơn vị thi công đã chăng dây, cắm cọc tiêu nhưng do mưa ngập, phương tiện qua lại tạo sóng lớn làm cọc tiêu bị xô đổ nên người đi đường đã không biết dẫn đến gặp nạn.

Sau sự việc trên, Ban quản lý dự án cho biết đã khắc phục bằng cách san lấp các hố, dựng biển báo, rào chắn chắc chắn hơn và đẩy nhanh tiến độ thi công để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 22/5, các tuyến phố trên vẫn ngổn ngang công trường thi công dự án, nước đã rút, hố sâu không còn xuất hiện. Tại các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện đi lại đều có biển báo và rào chắn cảnh báo.

Phố Trung Lực và nhiều tuyến phố đang thi công các dự án đã được san lấp các hố sụt lún, dựng biển cảnh báo chắc chắn (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngày 21/5, UBND phường Hải An đã đề nghị Công ty CP điện chiếu sáng Hải Phòng đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường đang thi công, đặc biệt trong thời gian mưa lớn, giông lốc và bão.