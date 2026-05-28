Người dân chờ nhiều giờ để nhận hơn 2.000 đồng tiền hỗ trợ bão lũ

Theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố Hiếu An (phường Bình Định), một số hộ được hỗ trợ từ 1.300 đồng đến dưới 10.000 đồng do diện tích, số lượng cây cối, hoa màu thiệt hại nhỏ.

Một số ý kiến cho rằng cơ quan chức năng nên quy định mức hỗ trợ tối thiểu. Trường hợp số tiền quá thấp có thể xem xét không thực hiện chi trả để tránh gây tâm lý chạnh lòng cho người dân.

Ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, trú tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) cho biết cơn bão Kalmaegi (bão số 13) cuối năm 2025 đã làm vỡ cửa kính, tốc mái tôn nhà ông, làm hư hại 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái, la phông khoảng 600.000 đồng, riêng phần kính cửa gia đình tự khắc phục.

Người dân ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai phản ánh phải ngồi chờ nhiều giờ để nhận 2.600 đồng tiền hỗ trợ (Ảnh: H.Y).

Sau bão, ông Sơn kê khai thiệt hại theo hướng dẫn của địa phương. Đến ngày 24/5, ông được thông báo đến điểm chi trả để nhận tiền hỗ trợ.

Theo ông Sơn, ông có mặt từ đầu giờ chiều nhưng chờ nhiều giờ vẫn chưa nhận được tiền nên phải nhờ người thân ở lại nhận thay. Sau đó, gia đình được thông báo mức hỗ trợ là 2.600 đồng.

“Điều khiến gia đình băn khoăn không hẳn là số tiền ít hay nhiều mà là việc phải chờ đợi khá lâu để nhận khoản hỗ trợ quá nhỏ”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, chị Đ.T.T. (trú tại tổ dân phố Hiếu An) được hỗ trợ 2.600 đồng do thiệt hại 2 cây mai; còn gia đình bà Đ.T.A. bị thiệt hại 1 cây mai, mức hỗ trợ là 1.300 đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Định, việc kê khai, thẩm định và chi trả hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Mức hỗ trợ được tính căn cứ trên diện tích thiệt hại thực tế nên có trường hợp số tiền chỉ vài nghìn đồng. Riêng trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ 2.600 đồng do diện tích thiệt hại khoảng 0,0003ha.

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết đây là đợt hỗ trợ đầu tiên dành cho thiệt hại hoa màu sau bão, với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân.

Theo ông Cường, việc chi trả được thực hiện thông qua các tổ công tác tại từng tổ dân phố, không có chuyện người dân phải đi xa 4-5km để nhận hỗ trợ như một số phản ánh. Đối với các trường hợp người già yếu, bệnh tật hoặc không thể đến nhận trực tiếp, địa phương chỉ đạo các tổ dân phố mang tiền đến tận nhà chi trả.

Ông Cường cho biết một số hộ nhận mức hỗ trợ thấp do thiệt hại thực tế nhỏ, chủ yếu là cây cảnh hoặc hoa màu diện tích, số lượng ít. Trường hợp hộ ông Sơn được hỗ trợ vài nghìn đồng vì thiệt hại được xác định chỉ gồm 2 cây mai 1 năm tuổi và được tính theo quy định hiện hành của nhà nước.

“Sau bão, người dân đến tổ dân phố kê khai thiệt hại, địa phương căn cứ vào nội dung kê khai và kiểm tra thực tế để lập danh sách hỗ trợ. Một số trường hợp thiệt hại hoa màu quá nhỏ nhưng vẫn kê khai nên phát sinh mức hỗ trợ rất thấp”, ông Cường nói.

Chủ tịch UBND phường Bình Định cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện, cán bộ cơ sở còn thiếu sót trong khâu hướng dẫn người dân kê khai, nhất là đối với những thiệt hại không đáng kể.

Theo ông Cường, đến thời điểm này địa phương chưa ghi nhận phản ánh của người dân liên quan đến việc chi trả hỗ trợ. Ông khẳng định đối với các trường hợp nhà sập, hư hỏng nặng do bão, chính quyền địa phương và tỉnh đã kịp thời hỗ trợ sửa chữa, xây nhà mới theo quy định.

Riêng mức hỗ trợ đối với cây cối, hoa màu sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại và kê khai ban đầu của từng hộ dân.