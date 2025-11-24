Điều tra vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 24/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một thi thể người đàn ông quốc tịch Malaysia trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Vào khoảng 13h15 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) trong quá trình tuần tra cơ động trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc Km97+400.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông và tránh ùn tắc; đồng thời thông báo cho cơ quan điều tra đến tiếp nhận hiện trường để xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra bước đầu, trên người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.