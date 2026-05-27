Cứu người đàn ông trèo lên cây cao 15m, đứng chơi vơi trên không trung

Ngày 27/5, Công an xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giải cứu an toàn một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, đứng trên cây cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Ông V. đứng trên ngọn cây cao 15m, bên dưới công an cùng người dân căng bạt, rải rơm và đệm đề phòng bất trắc xảy ra gây nguy hiểm cho nạn nhân (Ảnh: Công an xã Nật Sơn).

Trước đó, Công an xã Nật Sơn nhận được tin báo của người dân về việc ông B.V.V. (SN 1973, trú trên địa bàn, có tiền sử mắc bệnh động kinh) tự trèo lên cây cao tại tuyến đường X2 trên địa bàn xã.

Ông V. đứng trên ngọn cây cách mặt đường khoảng 15m, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định, tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Chỉ huy Công an xã Nật Sơn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Trước nguy cơ có thể xảy ra sự việc đáng tiếc, công an xã nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý xóm và người dân triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức căng đệm, rải rơm dày phía dưới khu vực người đàn ông đứng nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nếu xảy ra sự cố. Đồng thời cử cán bộ tiếp cận gần hiện trường để kiên trì vận động, trấn an tinh thần, tránh gây kích động tâm lý.

Công an cùng người dân vận động, đưa ông V. xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an xã Nật Sơn).

Sau gần hai giờ kiên trì vận động, ông B.V.V đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, Công an xã tiếp tục phối hợp cùng gia đình đưa ông đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe.