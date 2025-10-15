Cứu sống người đàn ông rơi xuống giếng hoang sau 1 đêm

Ngày 15/10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương kịp thời cứu sống một người đàn ông đi làm rẫy bị rơi xuống giếng hoang.

Trước đó, tối 14/10, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo của người nhà về việc ông Phan Văn Hóa (61 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc) đi lên rẫy từ sáng nhưng đến tối không về nhà, nên trình báo công an xã.

Lực lượng chức năng đưa ông Hóa từ dưới giếng sâu lên mặt đất an toàn (Ảnh: Hằng Nga).

Nhận tin báo, công an xã khẩn trương xác minh, nhận định khả năng ông Hóa gặp nạn khi đi làm rẫy. Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng nay, qua nắm thông tin từ người dân, mở rộng tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện ông Hóa bị rớt xuống 1 cái giếng bị bỏ hoang, có độ sâu hơn 10m, nằm trong rẫy keo của một người dân cùng xã. Thời điểm phát hiện, ông Hóa nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Qua đánh giá tình hình, Công an xã Phù Mỹ Bắc liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) tới hỗ trợ.

Đến khoảng 11h, các lực lượng cứu hộ đã đưa ông Hóa lên khỏi giếng trong tình trạng sức khỏe đã suy kiệt, không nói được. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.