Ngăn chặn người đàn ông có ý định tự tử tại khu vực đường sắt

Ngày 2/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Ngọc Hồi vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nam thanh niên có biểu hiện tinh thần bất ổn tại khu vực đường sắt.

Sự việc xảy ra ngày 1/5, tại đường tàu đoạn khu vực lối vào Viện Pháp y Quân đội, km15 quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Ngọc Hồi phát hiện anh H.V.Y. (29 tuổi, ở thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, Hà Nội) có biểu hiện tinh thần bất ổn tại khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, đưa anh Y. ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngăn chặn vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Sau đó, lực lượng chức năng bàn giao anh Y. cho gia đình để tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ổn định tâm lý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành động kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Ngọc Hồi không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng có mặt khi người dân cần giúp đỡ.