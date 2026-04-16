Cứu kịp thời hai vợ chồng bị sóng cuốn khi tắm biển ở Vũng Tàu

Ngày 16/4, lực lượng cứu hộ tại khu vực biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) vừa cứu kịp thời hai vợ chồng du khách bị sóng cuốn khi tắm biển.

Nhân viên cứu hộ sơ cứu cho nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 6h30 cùng ngày, ông N.H.L. (53 tuổi) cùng vợ là bà N.T.Đ. (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) tắm biển tại khu vực Bãi Sau.

Trong lúc tắm, hai người bị sóng cuốn ra xa. Dù cố gắng bơi vào bờ, họ tiếp tục bị đẩy ra xa hơn và có dấu hiệu đuối sức.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ tại Bãi Sau nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu, tiếp cận vị trí các nạn nhân.

Sau ít phút vật lộn với sóng lớn, hai vợ chồng được đưa vào bờ. Do có dấu hiệu ngạt nước, cả hai được sơ cứu tại chỗ và dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, những ngày gần đây, khu vực biển Vũng Tàu xuất hiện sâu và sứa biển, gây ngứa, dị ứng cho du khách khi tắm biển. Theo người dân địa phương, hiện tượng này thường xảy ra theo chu kỳ hàng năm và sẽ giảm dần sau vài ngày.