Trong những ngày qua, nhiều du khách khi tắm biển ở khu vực Bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM đã chia sẻ hình ảnh nước biển có màu xanh khác lạ như màu xanh lá cây.

Nước biển ở Vũng Tàu có màu xanh khác lạ, cơ quan chức năng lên tiếng (Nguồn video: Hồ Tình).

Anh Hồ Tình, du khách tới tắm biển vào ngày 25/10 cho biết, khi thấy từng đợt sóng có màu xanh lạ thường, anh thấy ngạc nhiên.

Vị khách còn ví von màu nước biển xanh như món đồ uống matcha latte (loại đồ uống pha bằng bột trà xanh matcha Nhật Bản với sữa nóng). Tuy nhiên, anh vẫn tắm biển bình thường và không thấy hiện tượng lạ xảy ra.

Được biết, hiện tượng xảy ra tại một số đoạn bờ biển Bãi Sau. Nước có màu xanh đục và mặt biển xuất hiện những mảng nổi li ti. Tương tự ở khu Phước Hải và một số nơi khác cũng xuất hiện tình trạng nước biển màu xanh như vậy.

Nước biển ở Vũng Tàu có màu xanh lạ (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên trên nhiều hội nhóm về du lịch Vũng Tàu, không ít các bài viết bày tỏ sự băn khoăn về tình trạng màu nước khác thường. Một số người còn đặt câu hỏi liệu vùng nước có phải do ô nhiễm hay an toàn để tắm hay không.

Lý giải về hiện tượng màu nước biển lạ, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu cho biết, trên thực tế đây là hiện tượng tảo nở hoa vẫn diễn ra hàng năm.

Hiện tượng này do rêu hoặc tảo biển phát triển mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, khiến ảnh hưởng tới màu nước. Tuy nhiên tình trạng này thường chỉ kéo dài vài ngày, tối đa khoảng một tuần rồi sẽ tự hết. Sau đó nước biển sẽ trở lại màu bình thường như trước.

"Khi tảo biển phát triển với số lượng nhiều quá mức trong khoảng thời gian ngắn, mật độ càng cao sẽ khiến nước có màu đậm hơn", ông Tộ thông tin.

Vị lãnh đạo này nhận định, tình trạng này không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và du khách khi tắm biển. Bởi vậy du khách vẫn có thể tắm biển bình thường, không cần quá lo lắng.

Cũng theo ông Tộ, vào chiều 27/10, màu nước biển đã bớt màu xanh đậm hơn trước. Để người dân yên tâm vui chơi và tắm biển, lực lượng cứu hộ và quản lý bãi tắm vẫn duy trì ứng trực thường xuyên. Các nhân viên cũng giải thích, trấn an khách khi có thắc mắc về hiện tượng nước biển bị đổi màu.