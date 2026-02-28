Cứu kịp thời 12 vận động viên bị lật thuyền trên sông Đồng Nai

Ngày 28/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức giải đua thuyền mở rộng trên sông Đồng Nai, với sự tham gia của 7 đơn vị hàng đầu về truyền thống đua thuyền của Đồng Nai và TPHCM.

Đội đua thuyền Tam Hiệp bị chìm sau khi về đích (Ảnh: Phú Việt).

Tại nội dung chung kết cự ly 500m, trong lúc về đích, đội thuyền Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, đã bị lật thuyền (các vận động viên có mặc áo phao).

Lúc này, ba ca nô của lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn và Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Đồng Nai) đang ứng trực, đã kịp thời cứu hộ 12 vận động viên lên bờ an toàn, đưa chiếc thuyền vào bờ.

Giải đua thuyền mở rộng tỉnh Đồng Nai năm nay tranh tài ở các cự ly 500m, 1.000m trên sông Đồng Nai. Giải đua thuyền trên sông Đồng Nai được tổ chức từ năm 1832, là hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đến nay đã được 194 năm.

Các đội tranh tài tại giải đua thuyền trên sông Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh cho biết, giải đua thuyền mở rộng trên sông Đồng Nai không chỉ là giải đấu tranh tài mà còn là hoạt động thể thao sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trong những ngày đầu xuân mới.

Giải đấu còn là dịp giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các địa phương trên địa bàn và TPHCM.