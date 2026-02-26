Hơn 800 người diễu hành trẩy hội chùa Ông ở Đồng Nai

Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), người dân Đồng Nai, TPHCM cùng nhiều khách du lịch tham gia diễu hành lễ nghinh thần độc đáo trên đường phố phường Trấn Biên (Đồng Nai) trong chương trình Lễ hội chùa Ông 2026.

Lễ Nghinh thần diễu hành trên nhiều tuyến đường phố phường Trấn Biên (Đồng Nai) gồm nhiều diễn viên biểu diễn văn nghệ, hóa trang các vị thần, nhân vật lịch sử trên các đường phố với độ dài khoảng 2,2km.

Đoàn diễu hành đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Lễ nghinh thần là hoạt động đưa các vị thần dân gian, người có công khai hoang mở cõi, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai xuất du theo đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Ông chỉ tổ chức diễu hành bằng đường bộ.

Trong chương trình, ngoài diễu hành đường phố sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, tuồng cổ của các diễn viên, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai; giao lưu cờ tướng, cờ vua; biểu diễn lân sư rồng; lễ thả phúc khí cầu, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai khu vực trước di tích chùa Ông.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến đường phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Ông cho biết, Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 25/2 đến ngày 1/3 (từ mùng 9 đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được duy trì, tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo không gian văn hóa tín ngưỡng tâm linh, sự gắn kết cộng đồng Hoa - Việt thông qua các nghi lễ, nghi thức truyền thống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao dân gian…

Lễ hội truyền thống chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được công nhận.

Người dân lập bàn thờ bên đường đón đoàn diễu hành đi qua (Ảnh: Hoàng Bình).

Chùa Ông được khai tạo năm 1684, thờ Quan Thánh Đế Quân. Đây là ngôi chùa Hoa có niên đại sớm nhất ở Nam Bộ, gắn với cộng đồng di dân do Tổng binh Trần Thượng Xuyên đưa đến định cư ở Cù lao phố - Biên Hòa năm 1679, tạo lập Nông Nại Đại Phố - một thương cảng đô hội sầm uất đầu tiên ở vùng đất phương Nam.