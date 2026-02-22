Ngắm tuyến đường vành đai ở Đồng Nai xuyên rừng cao su

Sau hơn một năm thi công, tuyến đường Vành đai 1 Long Khánh (Đồng Nai) dài 4,4km, đi xuyên rừng cao su, đang dần hoàn thiện với mặt đường thảm nhựa, hệ thống thoát nước và vỉa hè cơ bản hoàn chỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, do Ban Quản lý dự án khu vực II tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có điểm đầu giao quốc lộ 1 tại Km1823+870 và điểm cuối giao quốc lộ 1 tại Km1818+600, đi qua các phường Bình Lộc, Xuân Lập và Long Khánh.

Quy mô nền đường rộng 45m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m và dải cây xanh ở giữa rộng 19m.

Dọc tuyến có 2 cầu vượt đường bộ và đường sắt đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, đảm bảo kết nối thông suốt và an toàn giao thông.

Khởi công cuối năm 2024, dự án đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng và thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 2 vừa qua. Theo Ban Quản lý dự án khu vực II tỉnh Đồng Nai, tuyến đường dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30/6.

Tuyến đường được đầu tư đồng bộ với hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông hiện đại. Hiện tại, khối lượng thi công toàn tuyến đạt trên 80%, chỉ còn một số hạng mục hoàn thiện như sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo và chỉnh trang cảnh quan.

Ngay sau Tết Bính Ngọ, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ, không để gián đoạn thi công.

Khi hoàn thành, dự án Vành đai 1 Long Khánh được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới, trở thành trục vành đai bao quanh nội đô, kết nối hạ tầng giao thông, giảm tải áp lực cho quốc lộ 1 qua khu đô thị Long Khánh. Đồng thời, dự án cũng sẽ khai thác tiềm năng sử dụng đất, thu hút đầu tư, mở rộng đô thị hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Long Khánh.