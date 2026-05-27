Cứu được 2 ngư dân cuối cùng trong vụ tàu cá gặp nạn trên biển Hải Phòng

Tối 27/5, chính quyền Hải Phòng cho biết Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các lực lượng chức năng và ngư dân hoạt động gần khu vực đã cứu nạn thành công toàn bộ 11 thuyền viên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn.

Trước đó, đến 13h45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 9 người vào bờ an toàn. Hai người còn lại sau đó tiếp tục được tìm thấy và cứu sống.

Lực lượng chức năng cứu vớt ngư dân gặp nạn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập hai tổ công tác, sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo cho các thuyền viên gặp nạn.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, sáng 27/5, đơn vị nhận tin báo tàu cá HP 90666-TS nghi gặp nạn khi di chuyển từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu đi Bạch Long Vĩ.

Tàu xuất bến lúc 11h30 ngày 26/5, chở theo 11 người. Đến 17h19 cùng ngày, phương tiện mất kết nối tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về phía đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về phía tây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và tàu cá hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đồn Biên phòng Cát Bà, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 được lệnh cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ cũng huy động thêm lực lượng, phương tiện dân sự tham gia tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đồng thời phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 và Hải đoàn 38 triển khai cứu nạn trên biển.