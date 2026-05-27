Xử phạt một người ở Hải Phòng ghép ảnh mặc quân phục công an đăng Facebook

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tiên Lãng (Hải Phòng) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook “Văn Sỹ Hp” ghép ảnh bản thân mặc quân phục Công an nhân dân rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh đi kèm nội dung: “Đi thanh tra hội bắt gà gặp ngay đôi chim sẻ đi mưa”, thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận.

Cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản trên là N.V.S. (34 tuổi, trú thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng), không thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Theo công an, việc sử dụng hình ảnh ghép mặc quân phục Công an nhân dân đăng lên mạng xã hội gây hiểu nhầm cho người sử dụng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an. Hành vi này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để giả danh cơ quan chức năng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Tiên Lãng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với N.V.S. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục Công an nhân dân.

Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định.