Cục Đường bộ yêu cầu tính lại phương án thu phí ví VETC, Viettel Money

Ngày 20/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã thông tin về việc ví VETC và ví Viettel Money thông báo áp dụng phí đối với ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đưa thông tin về việc ví VETC và ví Viettel Money thông báo mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Trường hợp trong tháng không phát sinh giao dịch sẽ không bị thu phí.

Nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp

Trước những ý kiến của chủ phương tiện ngày 20/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC).

Tại buổi làm việc, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai việc thu phí để rà soát chính sách.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng, chẳng hạn thu phí theo lượt giao dịch hoặc theo tỷ lệ giá trị giao dịch.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục mở rộng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời đề nghị VETC, VDTC tiếp tục tối ưu hệ thống vận hành, đề xuất chính sách nhằm giảm các chi phí phát sinh.

Các đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến của khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước trước những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng dịch vụ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và cung cấp dịch vụ ví điện tử nói riêng. Việc này nhằm bảo đảm quá trình cung cấp dịch vụ ví điện tử thuận tiện, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các bên.

Cơ quan này cũng lưu ý trong thời gian tới, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng cao.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật về giao thông đường bộ, chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản giao thông và phương tiện thanh toán được kết nối để bảo đảm việc lưu thông thuận lợi.

Có quyền thu phí sử dụng ví điện tử

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định khoản phí mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, trong đó có Ví VETC và Ví Viettel Money, thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí sử dụng tài khoản giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Nghị định của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ thì tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng.

VETC tạm dừng chính sách thu phí quản lý tài khoản (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Tài khoản giao thông chỉ lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, số tiền phải trả được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ phương tiện lựa chọn.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có quyền thu phí sử dụng ví điện tử.

Đây được xác định là giá dịch vụ sử dụng ví điện tử theo pháp luật về giá.

Mức phí, cách thức thu phí cũng như việc điều chỉnh phí sử dụng ví điện tử phải được thể hiện trong thỏa thuận mở giữa tổ chức cung ứng dịch vụ và khách hàng.

Bên cạnh đó, pháp luật quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có nghĩa vụ niêm yết giá công khai, rõ ràng, thuận tiện để khách hàng nhận biết.

Cục Đường bộ đánh giá, các quy định hiện hành không quy định một thời hạn báo trước chung áp dụng cho mọi trường hợp điều chỉnh phí.

Việc thông báo, công bố và điều chỉnh phí phải thực hiện theo quy định pháp luật liên quan, thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ với khách hàng, đồng thời bảo đảm quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng.

Thực tế, một số tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán cũng đã triển khai thu phí sử dụng dịch vụ như: Ví MoMo, thẻ tín dụng quốc tế, hình thức ủy nhiệm chi qua tài khoản thanh toán của BIDV, MB, VietinBank,...