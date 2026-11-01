Sẽ xử lý việc người dân trồng dứa trên dải phân cách ở Ninh Bình

Trồng dứa hơn là để cỏ dại mọc um tùm

Sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc, người dân ở Ninh Bình tự ý trồng dứa trên dải phân cách và hai bên hành lang tuyến đường đại lộ Hoa Lư, nhiều độc giả, người dân và các lái xe thường xuyên đi trên tuyến đường này đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Người dân trồng dứa và chăm sóc cây trên dải phân cách ở đại lộ Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Đa số ý kiến đều đồng tình với việc nông dân trồng dứa trên dải phân cách và hai bên đường, tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, phù hợp với cảnh quan, không bị lãng phí nguồn lực khi phải dọn cỏ thường xuyên trên tuyến đường dài, có dải phân cách rộng.

Độc giả Dai Xuan chia sẻ, việc trồng dứa không ảnh hưởng đến giao thông hay tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thì nên để người dân canh tác. "Tôi thấy sạch sẽ cảnh quan cũng phù hợp. Còn hơn là để cỏ dại mọc tốt um xong tốn tiền ngân sách chi cho cắt dọn", vị độc giả cho hay.

Cùng quan điểm, anh Nghia Nguyen cho rằng: "Trồng cây (cây dứa) thế này tốt quá, chống xói mòn đất, tạo không gian xanh mát, cây dứa thấp nên cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Tôi nghĩ cần phải khuyến khích người dân làm còn hơn là để đất hoang hóa".

Một độc giả khác nêu ý kiến, đây là mô hình rất tốt cần nhân rộng, quan trọng là đề ra việc quản lý như thế nào cho tốt. Lợi cả đôi đường khi Nhà nước không cần phải bỏ công chăm sóc vẫn có cảnh quan đẹp ngăn nắp, còn người dân thì lo canh tác làm đẹp cảnh quan, bồi bổ thêm cho đất, hoa lợi thì người dân được hưởng.

Ruộng dứa xanh tốt trên đoạn đường dài ở đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Anh Nguyễn Huy An góp ý, cho người dân canh tác, có đóng thuế tạo nguồn thu cho địa phương. Tuy nhiên, địa phương phải đảm bảo an toàn giao thông và chịu trách nhiệm sửa chữa công trình giao thông nếu có hư hại.

"Nếu buộc người dân phải dọn dẹp lại diện tích đã canh tác thì cũng nên có văn bản yêu cầu trước. Đồng thời cho khai thác hết mùa vụ, có sự hỗ trợ khai thác, cắm biển báo... Điều này vừa mang tính nhân văn cũng như đảm bảo an toàn trật tự", anh An nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Bùi Thanh Quang (trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tâm sự: "Ngày nào tôi cũng đi làm trên đại lộ Hoa Lư, tuyến đường đưa vào khai thác thời gian qua nhưng nhiều đoạn giải phân cách giữa cỏ mọc cao hơn đầu người, um tùm, che khuất hết tầm nhìn. Đi qua những đoạn này khi có lối ngang qua đường rất nguy hiểm".

Cũng theo anh Quang, đoạn đường người dân đã trồng dứa ở dải phân cách cũng như hai bên đường, nhìn sạch sẽ, không có một cây cỏ dại nào mọc. Từng ruộng dứa thẳng hàng, xanh mướt rất đẹp mắt. Hơn nữa, cây dứa không cao nên không bị che khuất tầm nhìn, lái xe quan sát bao quát hơn nên đi thấy an tâm hơn.

Những ruộng dứa mới được người dân trồng chưa bén dễ bên hành lang đại lộ Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Anh Trần Như Tú chia sẻ, dải phân cách và hành lang hai bên của tuyến đường có diện tích rộng, nhiều đoạn bỏ không để cỏ dại mọc um tùm gây che khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Việc người dân trồng dứa vừa bảo vệ đất tránh cỏ dại mọc, lại phù hợp cảnh quan, nếu đảm bảo an toàn giao thông thì rất hợp lý.

"Cũng nên cho người dân mượn tranh thủ canh tác tạo thu nhập tránh lãng phí đất bỏ hoang và ký cam kết khi dự án triển khai các hạng mục tiếp theo thì ngay lập tức phải trả lại. Tôi thấy rất đẹp và quang đãng đấy chứ. Tuy nhiên cũng đề nghị người dân phải đảm bảo an toàn giao thông và tự chịu trách nhiệm", anh Tú nói.

Quá nguy hiểm

Cũng liên quan đến sự việc trên, nhiều người khẳng định, việc làm này quá nguy hiểm, mất an toàn giao thông. "Quá nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân, nhất là lúc thu hoạch, không may xảy ra va chạm lúc đó ai chịu trách nhiệm", anh Trung Nguyen bày tỏ.

Đại lộ Hoa Lư đoạn người dân không trồng dứa cỏ dại mọc um tùm, che khuất tầm nhìn (Ảnh: Thái Bá).

Cùng quan điểm, anh Hùng nêu: "Quá nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Không hiểu sao người dân canh tác thời gian mấy tháng và diện tích cũng lớn vậy mà chủ đầu tư và các cơ quan chức năng không phát hiện ra. Chính quyền xã cũng không sâu sát nắm bắt tình hình địa phương để tuyên truyền, vận động người dân, phản ảnh với chủ đầu tư và cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời".

Một độc giả cho hay, đây là đất công và là công trình giao thông không phải là nơi để canh tác hoa màu hay cây trồng khác ngoại trừ cây hoa cảnh theo thiết kế. Hiện trạng này nếu không giải quyết triệt dễ gây mất an toàn giao thông, khi người dân thu hoạch.

"Tôi không hiểu sao có người cho rằng trồng cây dứa như vậy không ảnh hưởng gì là thế nào nhỉ. Ở Việt Nam có hiện tượng người dân bất chấp luật lệ an toàn giao thông, vào mùa vụ đem thóc ra đường giao thông để phơi, việc này rất nguy hiểm", anh này lấy ví dụ.

Độc giả Thong Huynh phân tích, đây là đất công, không phải đất của người dân, vì thế không nên tự tiện trồng cây. Điều này có nguy cơ mất an toàn, khi người sản xuất đi qua đi lại canh tác, không may xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm.

Phương tiện giao thông đi qua đoạn đường người dân trồng dứa ở dải phân cách (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, khẳng định, khu vực người dân trồng dứa không phải đất nông nghiệp hay đất canh tác mà là đất công trình giao thông, phạm vi công trường đang thi công.

"Việc canh tác gây mất an toàn giao thông, thay đổi hiện trạng của hồ sơ thiết kế công trình. Người dân đang vi phạm pháp luật, tự ý lấn chiếm đất được giải phóng mặt bằng và đã được đền bù. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng người dân trồng dứa vi phạm nói trên", ông Trường nói.