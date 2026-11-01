3 giờ chuẩn bị của cảnh vệ cho cuộc dạo phố đêm Hội An của Thủ tướng Ba Lan

Sáng 24/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An theo chương trình đã được thống nhất từ trước. Tuy nhiên, sau hoạt động này, ông quyết định trở lại phố cổ, tham quan chợ đêm vào buổi tối cùng ngày.

Với lực lượng cảnh vệ Việt Nam, lịch trình bổ sung đặt ra yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án bảo vệ, vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ sự riêng tư, thoải mái cho người đứng đầu Chính phủ Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk thăm tượng kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski ở Hội An (Ảnh: TTXVN).

Ba giờ chuẩn bị cho lịch trình bổ sung

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh vệ miền Trung, cho biết chương trình tham quan phố cổ Hội An vào buổi sáng đã được các cơ quan chức năng của Đà Nẵng trao đổi, thống nhất với Đại sứ quán Ba Lan.

Theo lịch trình, Thủ tướng Donald Tusk tham quan phố cổ, đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski.

Đây là kiến trúc sư có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và quần thể di tích cố đô Huế, góp phần đưa Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Các phương án bảo vệ chương trình buổi sáng đã được triển khai theo kế hoạch. Sau chuyến tham quan, vẻ đẹp cổ kính của Hội An cùng sự thân thiện, mến khách của người dân khiến Thủ tướng Ba Lan quyết định tiếp tục khám phá phố cổ, chợ đêm vào buổi tối.

Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: K01).

“Nếu như hoạt động tham quan phố cổ buổi sáng đã có kế hoạch và lịch trình từ trước thì lịch trình tham quan buổi tối, phía an ninh nước bạn chỉ thông báo cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam trước 3 tiếng đồng hồ”, Thượng tá Hùng cho biết.

Theo vị Phó trưởng phòng Cảnh vệ miền Trung, thời gian chuẩn bị ngắn đòi hỏi các phương án bảo vệ phải được triển khai nhanh chóng. Lực lượng cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với phía an ninh Ba Lan và các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Thủ tướng, đồng thời giữ tính chất riêng tư của các hoạt động, tạo điều kiện để ông thoải mái tham quan, trải nghiệm.

Cái bắt tay trước khi lên chuyên cơ

Đại úy Lê Hoàng Nhật Lâm, Đội trưởng Đội bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Cảnh vệ miền Trung, là cán bộ được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận Thủ tướng Donald Tusk trong thời gian ông hoạt động tại Đà Nẵng.

Theo Đại úy Lâm, Thủ tướng Ba Lan nhanh nhẹn, thân thiện. Trong hành trình tham quan, ông vui vẻ bắt tay, trò chuyện với du khách và thích thú thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đường phố.

Những hoạt động này đòi hỏi cán bộ làm nhiệm vụ tiếp cận luôn giữ tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Ba Lan và đồng đội, vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo sự thoải mái, riêng tư cho Thủ tướng.

Công tác chuẩn bị bảo vệ đoàn đã được triển khai từ khi lực lượng cảnh vệ nắm được chương trình chuyến thăm.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham mưu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng vũ trang, các cơ quan liên quan phối hợp với lực lượng cảnh vệ và đoàn tiền trạm an ninh Ba Lan khảo sát các tuyến đường di chuyển, địa điểm lưu trú, nơi diễn ra hoạt động của đoàn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và lịch trình, các bên thống nhất xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong suốt thời gian Thủ tướng hoạt động tại Đà Nẵng.

Lực lượng cảnh vệ 2 nước chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: K01).

Thượng tá Phạm Văn Hùng cho biết Phòng Cảnh vệ miền Trung, cơ quan đại diện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại khu vực miền Trung, đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Trong chương trình chuyến thăm, ông có các hoạt động tại Đà Nẵng từ ngày 23 đến 25/10, trước khi ra Hà Nội.

Với Đại úy Lâm, một chi tiết anh nhớ là thời điểm tiễn Thủ tướng tại sân bay. Trước khi lên chuyên cơ ra Hà Nội, ông Donald Tusk đã bắt tay người cán bộ cảnh vệ Việt Nam làm nhiệm vụ tiếp cận mình.

“Thủ tướng đã vui vẻ bắt tay em và nói lời cảm ơn”, Đại úy Lâm kể.