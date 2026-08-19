VETC, ePass cùng thu 6.600 đồng/tháng: Chủ xe còn có lựa chọn khác?

Từ cuối tháng 7, VETC và Viettel Money (liên kết thanh toán với ePass) đồng loạt thông báo thu phí định kỳ hằng tháng dịch vụ thu phí không dừng, thời gian áp dụng từ ngày 1/8.

Theo đó, với khách hàng cá nhân, phí dịch vụ là 6.600 đồng/tháng/ví, tương đương 79.200 đồng/năm/ví. Với khách hàng tổ chức/doanh nghiệp, phí dịch vụ là 66.000 đồng/tháng/ví, tương đương 792.000 đồng/năm/ví. Mức phí trên đã bao gồm VAT.

Những điều chủ xe cần hiểu rõ

Mức phí mới được đưa ra trong bối cảnh phương thức quản lý và thanh toán qua tài khoản giao thông đã thay đổi theo quy định mới.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2025, tài khoản giao thông không còn là nơi chứa tiền như tài khoản thu phí trước đây mà dùng để xác định chủ phương tiện, phương tiện và thực hiện các giao dịch giao thông. Khi thanh toán, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Với VETC - đơn vị chiếm khoảng 75% thị phần thanh toán thu phí tự động không dừng (ETC), khi khách hàng định danh để sử dụng dịch vụ và mở tài khoản giao thông, Ví điện tử VETC cũng được mở đồng thời và mặc định kết nối với tài khoản giao thông để thanh toán phí giao thông. Đây là một trong những phương tiện thanh toán được VETC sử dụng cho các giao dịch qua trạm thu phí.

Vì vậy, khi chủ xe nạp tiền vào Ví VETC, tiền sẽ nằm trong ví chứ không nằm trong tài khoản giao thông. Khi xe đi qua trạm thu phí không dừng, hệ thống nhận diện phương tiện thông qua tài khoản giao thông và thực hiện thanh toán từ phương tiện thanh toán không tiền mặt được kết nối.

Thẻ định danh để phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (Ảnh: Hoàng Giám).

Nhiều người hiện cũng dễ nhầm lẫn giữa app VETC, tài khoản giao thông và Ví điện tử VETC. Thực tế, app VETC là ứng dụng để khách hàng đăng nhập, quản lý thông tin và sử dụng các dịch vụ của VETC.

Tài khoản giao thông và Ví điện tử VETC là các tài khoản, dịch vụ được quản lý thông qua ứng dụng này. Nói ngắn gọn, app là nơi để thao tác, tài khoản giao thông là nơi nhận diện phương tiện, còn Ví điện tử VETC là một phương tiện thanh toán có số dư để chi trả phí tự động không dừng.

Do đó, khoản thu 6.600 đồng/tháng không phải phí sử dụng app VETC hay phí duy trì tài khoản giao thông, mà là phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC. Theo biểu phí VETC có hiệu lực từ ngày 1/8, khách hàng cá nhân sử dụng Ví điện tử VETC chịu mức phí quản lý 6.600 đồng/Ví/tháng.

Một vấn đề được người dùng quan tâm là có thể bỏ Ví điện tử VETC để chuyển sang một phương thức thanh toán không tiền mặt khác hay không. Trả lời phỏng vấn của Dân trí, đại diện VETC cho biết khách hàng có thể giữ nguyên thẻ VETC và tài khoản giao thông, đồng thời lựa chọn liên kết thẻ tín dụng thay cho Ví điện tử VETC. Với phương án này, VETC hiện không thu phí dịch vụ quản lý tài khoản.

Điều này có nghĩa, khách hàng không bắt buộc phải sử dụng Ví điện tử VETC và trả 6.600 đồng/tháng nếu lựa chọn phương thức thanh toán không tiền mặt khác được VETC hỗ trợ. Tuy nhiên, thông tin tư vấn từ tổng đài VETC ngày 19/8 cho biết hiện chủ xe chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng TPBank để thanh toán nếu chủ tài khoản hủy liên kết ví điện tử VETC.

Về khoản phí 6.600 đồng/tháng, theo phản hồi của tổng đài VETC, nếu tại thời điểm thu phí, số dư trong Ví không đủ để thanh toán, VETC sẽ không trừ một phần số dư còn lại và cũng không truy thu khoản phí chưa thu sang kỳ sau. Tuy nhiên, để thanh toán khi xe qua trạm thu phí bằng Ví VETC, tài khoản ví vẫn phải có đủ tiền.

Với ePass, cơ chế thanh toán có phần linh hoạt hơn. Tài khoản giao thông ePass có thể kết nối với nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có Ví điện tử Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế và một số phương thức khác được ePass hỗ trợ như ví điện tử MoMo, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Ứng dụng ePass có thể chuyển sang phương thức thanh toán khác ngoài Ví điện tử Viettel Money.

Theo thông tin từ ePass, khách hàng không muốn sử dụng Viettel Money có thể hủy liên kết và chuyển sang phương thức thanh toán khác. Như vậy, khoản 6.600 đồng/tháng là phí quản lý Viettel Money, không phải phí bắt buộc để duy trì tài khoản giao thông ePass.

Hủy liên kết ví và chuyển phương thức khác vẫn mất phí

Theo đại diện các đơn vị, trường hợp không muốn sử dụng ví điện tử VETC hoặc ví điện tử Viettel Money, chủ phương tiện có thể hủy liên kết và chuyển sang phương thức khác như tài khoản ngân hàng, dịch vụ trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh việc hủy liên kết ví điện tử, và tìm đến các phương thức thanh toán khác không hề dễ dàng và các hình thức liên kết thanh toán khác đa số đều thu phí của người dùng trên mỗi lần giao dịch qua trạm thu phí.

Với VETC, ngoài phương thức thanh toán thông qua ví điện tử VETC, người dùng hiện có thể thanh toán qua thẻ tín dụng TPBank. Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng này áp dụng theo biểu phí riêng của ngân hàng.

Với ePass, ngoài phương thức thanh toán thông qua ví điện tử Viettel Money, người dùng có thể chuyển sang dùng ví điện tử MoMo, thẻ tín dụng hoặc dịch vụ trích nợ tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, các phương thức này cũng có mức phí riêng trên từng giao dịch phát sinh. Cụ thể, thanh toán qua MoMo chịu phí 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng; thẻ tín dụng chịu phí 2.200 đồng cộng 1,902% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch; còn phương thức trích nợ ngân hàng có mức phí khoảng 1.000-3.000 đồng/giao dịch.

Ví dụ, nếu phí qua trạm là 50.000 đồng, tổng số tiền khách hàng phải trả sẽ khác nhau tùy phương thức thanh toán. Với MoMo, khách hàng trả 51.000 đồng (gồm 50.000 đồng phí qua trạm và 1.000 đồng phí giao dịch); với thẻ tín dụng, tổng cộng khoảng 53.151 đồng; còn với Viettel Money, khách hàng trả 50.000 đồng cho lượt qua trạm, nhưng đồng thời chịu 6.600 đồng phí quản lý ví mỗi tháng.

Như vậy, với những chủ xe ít sử dụng đường bộ, phương thức thanh toán tính phí theo từng giao dịch có thể giúp giảm chi phí cố định hằng tháng so với việc duy trì Ví điện tử như Viettel Money với mức 6.600 đồng/tháng. Ngược lại, với người thường xuyên qua trạm, tổng phí giao dịch có thể tăng tùy phương thức thanh toán và số lần sử dụng.

Ngoài ra, với khách hàng liên kết ePass với tài khoản một số ngân hàng như Vietcombank, phí qua trạm được tự động trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng khi phát sinh giao dịch, không phải nạp tiền vào ví và không phát sinh phí giao dịch.