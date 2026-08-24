VETC, ePass thu phí khiến dân bức xúc, Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8718 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực được đưa ra sau khi báo chí phản ánh thông tin liên quan đến bức xúc của người tham gia giao thông đối với chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm (nếu có), trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Người dùng đọc thông báo chính sách thu phí xử lý giao dịch xe qua trạm ePass của Viettel Money (Ảnh: Lê Tỉnh).

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc này phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng Hợp đồng thu phí (BOO), không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.

Đồng thời, theo Phó Thủ tướng Thường trực, các cơ quan cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Những ngày qua, thông tin ví VETC (liên kết thanh toán trên VETC) và ví Viettel Money (liên kết thanh toán ePass) dự kiến thu phí quản lý tài khoản định kỳ đã vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 7, khi hàng triệu chủ phương tiện trên cả nước nhận được thông báo từ tháng 8, người dùng VETC, ePass phải trả khoản phí hàng tháng, kể cả khi phương tiện không qua trạm thu phí.

Khách hàng cá nhân trả 6.600 đồng mỗi ví một tháng, tương đương 79.200 đồng mỗi năm. Mức phí với tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng mỗi ví một tháng, tương đương 792.000 đồng mỗi năm.

Nhiều chủ ô tô đã phản ứng bằng cách rút hết số dư trong ví điện tử VETC, hủy liên kết thanh toán. Ứng dụng VETC trên nền tảng App Store và Google Play cũng hứng chịu bão đánh giá 1 sao từ phía người dùng.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận, sáng sớm ngày 20/8, VETC cho biết dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử để xây dựng giải pháp phù hợp hơn.