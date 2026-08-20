Sau VETC, ePass cũng thông báo dừng thu phí 6.600 đồng/tháng

Sau VETC, sáng 20/8, Viettel Money cũng vừa thông báo dừng triển khai chính sách thu phí xử lý giao dịch đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass.

Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm. Trên cơ sở này, đơn vị quyết định dừng thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money. Hiện thông báo về việc thu phí xử lý giao dịch trên website của Viettel Money cũng không còn hiển thị.

Trước đó, VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC nhằm "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn". Dù chính sách áp dụng từ 1/8, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào của người dùng.

"VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi. Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng", thông cáo báo chí viết.

Theo VETC, thời gian tới doanh nghiệp sẽ công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, bổ sung các phương thức thanh toán khác, đồng thời làm việc với các đơn vị, tổ chức, đối tác nhằm giảm chi phí phát sinh.

Thu phí tự động không dừng (ETC) là hình thức thu phí đang được áp dụng trên các tuyến đường cao tốc với hai nhà cung cấp dịch vụ hiện nay là VETC và ePass (Ảnh: Minh Huyền).

Cuối tháng 7, VETC và Viettel Money (liên kết thanh toán với ePass) thông báo thu phí từ ngày 1/8, với mức 6.600 đồng/tháng/ví đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng/ví đối với tổ chức, doanh nghiệp, đã gồm VAT.

Chính sách thu phí này bị nhiều chủ xe ô tô phản đối, vì họ cho rằng sử dụng VETC và ePass là yêu cầu bắt buộc để vào cao tốc, người dùng không chủ động sử dụng dịch vụ này.

Trước đó, VETC và ePass cho biết khoản phí mới được dùng để trang trải chi phí vận hành, duy trì và nâng cấp hệ thống công nghệ, đồng thời phục vụ việc xử lý, đối soát giao dịch theo thời gian thực.

Khoản thu này cũng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật và duy trì kết nối 24/7 giữa ví điện tử và tài khoản giao thông. Các doanh nghiệp nhấn mạnh khoản thu mới là phí dịch vụ đối với ví điện tử, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Tính đến đầu năm 2026, khoảng 6,3 triệu phương tiện trên cả nước đã sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ.