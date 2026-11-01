Hàng trăm căn nhà nhường chỗ mở rộng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Hàng trăm căn nhà tại các phường Bạch Mai, Kim Liên, Tương Mai và nhiều khu vực khác của Hà Nội đang được khẩn trương phá dỡ để giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A có tổng chiều dài 36,3km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ hầm Kim Liên (khu vực giáp ranh phường Kim Liên và Bạch Mai), kết nối với Vành đai 1 và kết thúc tại nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Ghi nhận tại phường Kim Liên, nhiều căn nhà đã được dọn trống, đóng cửa chờ bàn giao mặt bằng.

Theo thống kê, khoảng 210 hộ dân và 8 tổ chức trên địa bàn phường Kim Liên nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Trên công trường, hàng chục máy xúc, xe tải cùng công nhân đang hoạt động liên tục, khẩn trương tháo dỡ từng hạng mục, thu gom vật liệu và vận chuyển phế thải.

Công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là xử lý các đường dây điện, cáp viễn thông bị ảnh hưởng, luôn được chú trọng để tránh gián đoạn sinh hoạt của người dân.

Nhiều hộ dân cũng tranh thủ tháo dỡ, thu gom những vật dụng còn sử dụng được như thiết bị điện, vệ sinh và đồ đạc sinh hoạt để tránh lãng phí tài sản.

Tại phường Bạch Mai, 222 hộ gia đình và 9 tổ chức cũng thuộc diện phải giải phóng mặt bằng.

Nhiều căn nhà chỉ còn lại phần diện tích nhỏ, méo mó sau khi bị thu hồi phần lớn diện tích.

Ông Phạm Xuân Tiến (70 tuổi, trú tại phường Tương Mai) là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng. Với gần 100m2 đất và hai căn nhà mặt đường Giải Phóng bị thu hồi, ông Tiến đã nhận tổng số tiền bồi thường 38 tỷ đồng. Ông cho biết, dù có chút lưu luyến với những công trình gắn bó, nhưng mức đền bù hợp lý đã khiến gia đình ông hoàn toàn đồng thuận, không có khiếu nại hay kiến nghị.

Sau quá trình phá dỡ, phế liệu xây dựng gồm gạch vỡ, bê tông, sắt thép chất thành từng đống, ngổn ngang dọc hai bên đường, trước các mặt bằng vừa được giải phóng.

Khi hoàn thành vào năm 2027, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 16 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 337,3ha, góp phần quan trọng vào việc mở rộng trục giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.