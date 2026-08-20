VETC xin lỗi khách hàng, dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Dù chính sách áp dụng từ 1/8, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào của người dùng.

"VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi. Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng", thông cáo báo chí viết.

Theo VETC, thời gian tới doanh nghiệp sẽ công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, bổ sung các phương thức thanh toán khác, đồng thời làm việc với các đơn vị, tổ chức, đối tác nhằm giảm chi phí phát sinh.

VETC tạm dừng chính sách thu phí quản lý tài khoản (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Trước đó, VETC và Viettel Money (liên kết thanh toán với ePass) thông báo thu phí định kỳ hàng tháng dịch vụ thu phí không dừng, thời gian áp dụng từ ngày 1/8.

Theo đó, với khách hàng cá nhân, phí dịch vụ là 6.600 đồng/tháng/ví, tương đương 79.200 đồng/năm/ví. Với khách hàng tổ chức/doanh nghiệp, phí dịch vụ là 66.000 đồng/tháng/ví, tương đương 792.000 đồng/năm/ví. Mức phí trên đã bao gồm VAT.

Chính sách thu phí này bị nhiều chủ xe ô tô phản đối, vì sử dụng VETC và ePass là yêu cầu bắt buộc để vào cao tốc, người dùng không chủ động sử dụng dịch vụ này. Do đó, việc thu phí quản lý tài khoản là không hợp lý.

Nhiều chủ xe ô tô đã phản ứng bằng cách rút hết số dư trong ví điện tử VETC, hủy liên kết thanh toán. Ứng dụng VETC trên nền tảng App Store và Google Play cũng hứng chịu bão đánh giá 1 sao từ phía người dùng.