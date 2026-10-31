Thanh tra phát hiện thu học phí trái quy định ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024 vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường (Ảnh: TTCP).

Thu học phí trái quy định

Theo kết luận thanh tra, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) ban hành quyết định quy định mức thu học phí và thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 đối với 8 chương trình đào tạo chưa đạt kiểm định chất lượng; tiến hành thu học phí ở mức 6-7 triệu đồng/tháng đối với cử nhân, 6,75-7,5 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ, 11 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ; là trái quy định.

Trông khi đó mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định 97/2023, Nghị định 81/2021 chỉ là 3,12 triệu đồng/tháng đối với cử nhân, 4,68 triệu đồng/tháng đối với thạc sỹ và 7,81 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ.

Trường Đại học Kinh tế ban hành quyết định quy định mức thu và thực tế đã thu học phí văn bằng 2 năm học 2021-2022 các ngành kinh tế ở mức 450.000 đồng/tín chỉ, là trái quy định của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định 81/2021 quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các ngành kinh tế chỉ ở mức 360.000 đồng/tín chỉ.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: VGP).

Trường Đại học Giáo dục ban hành quyết định quy định mức thu và thực tế đã thu học phí văn bằng 2 các ngành đào tạo giáo viên ở mức 470.000 đồng/tín chỉ là trái quy định. Tại Nghị định 81/2021, mức học phí đối với các ngành đào tạo giáo viên ở mức 303.000-427.200 đồng/tín chỉ.

“Vi phạm của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Giáo dục là vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 04/2021” - Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập không đúng quy định

Thanh tra Chính phủ phát hiện giai đoạn 2021-2024 có 8 trường được kiểm tra chưa thực hiện trích lập đủ 8% số tiền học phí thu được để làm quỹ học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng là học sinh, sinh viên theo Nghị định 84/2020.

Tổng số tiền 8 trường phải trích lập quỹ học bổng theo quy định trên 332 tỷ đồng, trong khi thực tế số tiền các trường đã trích lập là gần 238 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2024, 3 trường sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập để chi cho các nội dung chi của quỹ khác. Cụ thể: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã chi hơn 1,57 tỷ đồng, Trường Quản trị và Kinh doanh chi 742 triệu đồng và Trường Đại học Công nghệ chi hơn 596 triệu đồng.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bị kết luận không phê duyệt Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Đại học quốc gia Hà Nội nằm trên đất của xã Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội 30km về phía tây. Quy mô sử dụng đất hơn 1.000ha (Ảnh: Hải Long).

6 đơn vị (Trường Đại học Y Dược, Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Quốc tế) không xây dựng Đề án tự chủ trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội còn cho phép Trường Đại học Y Dược thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập khi không đủ 15 người làm việc tối thiểu theo quy định.

Ban hành văn bản mở chương trình đào tạo có nội dung trái pháp luật

Ngày 22/12/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo. Khoản 4 Điều 13 quy định Đại học Quốc gia Hà Nội tự chủ mở ngành lĩnh vực sức khỏe, theo Thanh tra Chính phủ là trái thẩm quyền.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định mở ngành ngoại khoa trình độ thạc sỹ trái thẩm quyền. Ngày 13/7/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc này nhưng đến nay Bộ vẫn chưa có văn bản trả lời.

Giai đoạn 2021-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành 6 quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học thí điểm và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở 3 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ thuộc lĩnh vực sức khỏe khi không đủ giảng viên cơ hữu phù hợp.

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao

Cũng tại kết luận, cơ quan thanh tra chỉ rõ 6 trường (Trường Đại học Công nghệ, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Quốc tế) tuyển sinh vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hoặc vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học, trình độ thạc sỹ do Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Đại học Quốc gia Hà Nội không lập báo cáo tài chính riêng hàng năm cho nguồn trích chuyển, không đưa vào báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Giai đoạn 2021-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp kinh phí trích chuyển cho 66 khoản chi, với tổng số tiền trên 138 tỷ đồng. Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt cấp kinh phí chi sai, chi trùng.

Ban Kế hoạch - Tài chính bị phát hiện không thực hiện kiểm tra, quyết toán và thu hồi trên 18 tỷ đồng còn dư tại các đơn vị, vi phạm quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trên cơ sở phương án do các đơn vị xây dựng và trình, Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt không đúng mức tự chủ tài chính của các đơn vị giai đoạn 2021-2023 và giai đoạn 2023-2025. Điều này dẫn đến giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2024 cho một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc sai, cao hơn so với mức quy định tạm tính trên 215 tỷ đồng.