Cục CSGT: Ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ không cần lắp ghế trẻ em

Chiều 2/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa có thông tin sửa đổi quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo đó, sẽ loại trừ với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Theo Cục CSGT, liên quan đến khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn đối với trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi trên ô tô, trong dự thảo mới nhất của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi như sau:

Một chiếc ghế trẻ em được người dân lắp đặt trên ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

“Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách”.

Theo Cục CSGT, như vậy quy định trên sẽ miễn trừ xe kinh doanh vận tải hành khách và xe kinh doanh vận tải hành khách không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, để đảm bảo tính khả thi và để phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam.

Cục CSGT cho biết thêm, thiết bị an toàn dành cho trẻ em theo quy định là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em, bao gồm: hệ thống ghế, nôi, đệm nâng… kèm dây đai an toàn giữ cố định trẻ em và thiết bị gắn với ô tô.

Nhà chức trách cho biết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đang trình Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.