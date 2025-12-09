Cục CSGT nêu nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong trên cao tốc

Liên quan tới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 3 người tử vong, ngày 9/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã có thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do lái ô tô khách biển số 29B-081.xx thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến đâm vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều trên cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cục CSGT).

"Đáng chú ý, cả lái xe và hành khách trên xe đều không thắt dây đai an toàn, dẫn đến hậu quả 3 người bị va đập, đa chấn thương, trong đó có chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ của nạn nhân", vị đại diện Cục CSGT cho biết.

Theo Cục CSGT, đã nhiều lần cơ quan chức năng cảnh báo về việc sự cần thiết phải thắt dây đai an toàn khi ngồi trên ô tô, nhất là đối với xe chở khách, tuy nhiên các lái xe vẫn bị phớt lờ, thậm chí có người còn cho rằng thắt dây an toàn nếu xe có sự cố sẽ không thoát ra được.

Nhà chức trách cho biết, người lái ô tô khách BKS 29B-081.xx sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do hành vi vi phạm của mình gây nên như không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, dẫn đến va chạm với xe chạy cùng chiều.

Các hành khách và lái xe không thắt dây đai an toàn (Ảnh: Cục CSGT).

Theo thông tin từ Cục CSGT, vào lúc 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

Vào thời gian trên ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.xx do anh P.V.K. (SN 1986, quê Ninh Bình) điều khiển, trên xe chở 12 hành khách, xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 15C-360.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.xx do anh B.M.T. (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước xe khách.