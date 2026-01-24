Cục CSGT khen thưởng cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, bảo vệ Đại hội Đảng

Chiều 24/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sáng cùng ngày tại Hà Nội, Cục CSGT tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo cảnh sát, trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT tặng giấy khen cho các cán bộ chiến sĩ có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, Cục CSGT đã tăng cường 104 cán bộ, chiến sĩ, huy động 18 ô tô CSGT, 24 mô tô dung tích lớn và trưng tập thêm 15 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ dẫn đoàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xây dựng các tuyến dẫn chính, các tuyến dẫn dự phòng, tổ chức phân luồng giao thông theo mô hình 3 vòng tuyến bảo vệ, triển khai phân luồng từ sớm, từ xa, đảm bảo các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội, 100% các đoàn được dẫn đúng giờ, đúng tuyến...

Cục CSGT cho biết, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các địa phương giáp ranh được duy trì ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các tuyến phục vụ Đại hội; giao thông trở lại bình thường ngay sau khi các đoàn đi qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của lực lượng CSGT thuộc Cục, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và công an các địa phương liên quan trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

"Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng lực lượng CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình, kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội", Thiếu tướng Bình nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục CSGT cho biết, kết quả đạt được đã khẳng định rõ bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực điều hành và tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao của lực lượng CSGT, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại hội nghị, Cục CSGT đã tặng 146 giấy khen cho các cán bộ chiến sĩ tham gia tăng cường, đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.