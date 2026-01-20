Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

CSGT dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 13/1, Công an Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau.

Thời gian phân luồng: Từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1.

Các phương tiện bị cấm, hạn chế:

Cấm triệt để toàn bộ ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Hạn chế đối với các phương tiện khác trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng, cảnh sát yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người dân cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.