Hà Nội rút ngắn thời gian phân luồng giao thông phục Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng, chương trình của Đại hội bế mạc vào ngày 23/1. Căn cứ tình hình thực tế và chương trình của Đại hội, Công an Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, nhà chức trách điều chỉnh thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng đến hết 12h ngày 24/1, thay vì đến 19h ngày 25/1 như thông báo cũ.

Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Công an thành phố đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ vào nội dung thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động trở lại bình thường theo thời gian quy định.