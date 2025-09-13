Cục trưởng CSGT chỉ đạo lắp camera xử lý tài xế không nhường người đi bộ

Ngày 13/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được thiết lập nhằm bảo vệ cho các đối tượng yếu thế gồm: người đi bộ, người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…

Ngoài ra, luật cũng quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn tại nơi có vạch kẻ đường, hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ, hoặc tại nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường.

Người dân đi bộ qua đường, nơi có vạch kẻ đường (Ảnh: Tố Linh).

C08 đánh giá, hiện nay việc xử lý lái xe và người điều khiển phương tiện vi phạm không nhường đường cho người đi bộ còn hạn chế.

"Để từng bước thiết lập thói quen và hình thành văn hóa nhường đường, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 đã chỉ đạo bộ phận chức năng lắp đặt camera giám sát tại khu vực đường Lê Duẩn (phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), đoạn đường phía trước trụ sở C08 để thực hiện theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý các phương tiện không nhường đường cho người đi bộ, tại nơi có vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường", vị đại diện C08 nói.

Cũng theo vị đại diện Cục CSGT, các vi phạm sẽ được lực lượng chức năng thông báo tới chủ xe.