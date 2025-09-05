Cục CSGT đề xuất xem xét lại việc xe tập lái đi vào đường cao tốc

Sáng 5/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua thông tin phản ánh từ người dân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 đã nắm bắt thông tin về việc xe tập lái đi vào đường cao tốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo C08, do trên các tuyến đường cao tốc phương tiện lưu thông với tốc độ cao (lên tới 120km/h), những học viên lái xe sẽ khó khăn khi điều khiển phương tiện với tốc độ này.

Ngoài ra, nhiều xe tập lái thường di chuyển dưới tốc độ tối thiểu (60km/h), vừa vi phạm quy định về tốc độ trên đường cao tốc, vừa gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cùng thời điểm…

Học viên đang học phần cabin tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Sau khi nắm bắt được thông tin, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc C08, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để có phương án cho học viên tập lái xe có tuyến đường tập lái với bài học đi trên đường cao tốc riêng, ít ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông.