Cửa hàng hoa tươi ở Lâm Đồng bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra vào 9h30 ngày 18/3 tại một cửa hàng kinh doanh hoa tươi ở thôn 4 Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ phía sau cửa hàng nên hô hoán, báo chủ cơ sở và tìm cách khống chế ngọn lửa.

Hàng hóa, vật dụng của cơ sở kinh doanh hoa bị lửa thiêu rụi (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, chính quyền xã Đinh Trang Thượng huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự đến hiện trường, cùng người dân chữa cháy. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, hỏa hoạn được chế ngự hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa, tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại nặng về kinh tế.

Trong ngày, Công an xã Đinh Trang Thượng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ việc.