Hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm hai vợ chồng bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 14/3, anh Nguyễn Tấn (35 tuổi) và vợ là Ngô Thị Định Trinh (31 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) đang ngủ trong nhà ở vườn cà phê tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, thì bất ngờ lửa bùng phát, bao trùm ngôi nhà.

Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên hai vợ chồng anh Tấn bị kẹt bên trong.

Căn nhà bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Khánh Hồng).

Căn nhà nằm khuất trong vườn cà phê, cách xa khu dân cư nên chỉ khi đám cháy gây ra tiếng nổ lớn, những người dân trong vùng mới biết sự việc, đến ứng cứu.

Trong đêm, người dân dập lửa, đưa vợ chồng anh Tấn đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, vợ chồng anh Tấn nhập viện trong tình trạng bỏng với tỷ lệ 90% cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ thở oxy, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Hai vợ chồng anh Tấn bị bỏng nặng, được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Khánh Hồng).

Vợ chồng anh Tấn có hoàn cảnh khó khăn. Đầu tháng 2 vừa qua, vợ chồng anh gửi hai con nhỏ cho người thân chăm sóc rồi qua tỉnh Lâm Đồng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh.

Theo lãnh đạo xã Bảo Lâm 1, chính quyền địa phương đang kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.