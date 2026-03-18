Hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập lửa cứu rừng thông ở Lâm Đồng

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế vụ cháy rừng thông khoảng 1ha.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khống chế hỏa hoạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo lãnh đạo xã Tân Hội, vào trưa 17/3, người dân phát hiện lửa bùng lên, lan nhanh ở rừng thông tại tiểu khu 300, thuộc địa bàn thôn Tân Bình, nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng chữa cháy.

Rừng thông xảy ra hỏa hoạn nằm ở khu vực có địa thế cao, thảm thực bì dày và nhiều cành, lá khô nên ngọn lửa lan nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội dập lửa cứu rừng (Ảnh: Khánh Hồng).

Trung tá Lưu Hồng Phong, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội, thông tin, khu vực rừng xảy ra hỏa hoạn nằm ở vị trí cao, cách xa nguồn nước nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế hỏa hoạn lan rộng, lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng để thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập lửa.

Sau gần 3 giờ, lực lượng chức năng chế ngự hoàn toàn vụ hỏa hoạn, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thiệt hại tài nguyên rừng.

Được biết, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.