Cửa hàng đồ điện tử ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Công Thản, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, tại cửa hàng bán đồ điện tử, điện thoại trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Xuyên xảy ra cháy.

Cửa hàng bán đồ điện tử bốc cháy dữ dội (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, công an xã cũng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy", ông Thản nói.

Khói đen dày đặc bốc ra từ cửa hàng bán đồ điện tử (Ảnh: Cắt từ clip).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, khói đen dày đặc bốc ra từ hiện trường. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.