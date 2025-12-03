Trình Quốc hội dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng

Chiều 3/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trình bày báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, nhấn mạnh đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò then chốt trong việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tuyến cao tốc có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam, phía Đông thuộc tỉnh Nghệ An, điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, nằm trọn trong địa phận tỉnh Nghệ An. Tuyến đường đóng vai trò chiến lược không chỉ trong việc phát triển nội tỉnh mà còn là cửa ngõ giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả vùng và kết nối trực tiếp với Lào (đoạn Thanh Thủy - Viêng Chăn).

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc dài khoảng 85km với 6 làn xe. Ở giai đoạn tiền khả thi, Chính phủ đề xuất đầu tư trước khoảng 60km với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn Cửa Lò - Vinh dài khoảng 25km chưa được đầu tư.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là gần 23.940 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu năm 2024 và ngân sách trung ương, địa phương giai đoạn 2026-2030. Dự án dự kiến khởi công năm 2026, đưa vào khai thác năm 2029.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trình bày báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy chiều 3/12 (Ảnh: Media QH).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban nhất trí về sự cần thiết và khẳng định dự án đáp ứng tiêu chí để Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư, phù hợp với các quy hoạch và chiến lược phát triển đã ban hành.

Về phương thức đầu tư, Chính phủ đề xuất đầu tư công, song báo cáo thẩm tra nêu có ý kiến đề nghị nghiên cứu phương thức PPP nhằm thu hút nguồn lực xã hội và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Liên quan tài chính, Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và so sánh với các dự án tương tự; đồng thời bổ sung nội dung về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công hiện hành, nhằm bảo đảm tính chính xác và khả thi của dự án.

Về quy mô đầu tư, Ủy ban Kinh tế - Tài chính cũng yêu cầu làm rõ sự khác biệt giữa quy hoạch (6 làn xe) và phương án phân kỳ đầu tư 4 làn xe. Một số ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - kỹ thuật để tránh tình trạng phải mở rộng ngay sau khi hoàn thành như một số dự án thời gian qua.

Đối với hiệu quả khai thác, một số thành viên Ủy ban lưu ý cần làm rõ tiến độ đầu tư đồng bộ phía Lào (đoạn Thanh Thủy - Viêng Chăn) để bảo đảm khai thác trọn tuyến.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Media QH).

Về bồi thường, tái định cư, Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị rà soát, lựa chọn phương án tuyến tối ưu để hạn chế chuyển đổi đất rừng, đất lúa và tránh tác động đến các khu bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa; đồng thời bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng và hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ kiến nghị áp dụng ba nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt. Ủy ban Kinh tế - Tài chính đánh giá đề xuất này có cơ sở vì từng được Quốc hội chấp thuận áp dụng với các dự án quan trọng quốc gia trước đây, đồng thời đề nghị Chính phủ sớm báo cáo cấp có thẩm quyền theo Quy chế số 01-QC/TW.