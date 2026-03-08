Cử tri đảo xa nhất An Giang bỏ những lá phiếu bầu cử đầu tiên

Sáng 8/3, 5 điểm bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã đồng loạt khai mạc, cử tri trên đảo nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài bầu vào Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho người dân ở đảo đi bầu cử.

Cử tri đặc khu Thổ Châu đi bầu cử sớm so với ngày bầu cử toàn quốc (Ảnh: Thanh Tiền).

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Các điểm bỏ phiếu đều được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng bầu cử. Việc bố trí hòm phiếu được bảo đảm thuận tiện cho cử tri; công tác an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ông Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu, cho biết sau khi kết thúc bỏ phiếu, tàu cao tốc được bố trí sẵn sàng để vận chuyển hồ sơ bầu cử vào đất liền ngay trong ngày 9/3.

Cử tri đặc khu Thổ Châu đi bầu cử từ ngày 8/3 (Ảnh: Thanh Tiền).

Ông Huỳnh Huy Hoàng, một cử tri đặc khu Thổ Châu cho biết: "Trước ngày bầu cử, tôi đã tìm hiểu thông tin liên quan về các đại biểu. Sau khi được các cán bộ địa phương hướng dẫn quy trình tôi đã nắm và thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ công dân của mình".

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, đặc khu có hơn 2.086 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.