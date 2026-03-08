Hình ảnh bầu cử sớm ở Trường Sa

Sáng 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn người dân cả nước một tuần. Riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa lớn sẽ bầu cử ngày 15/3 cùng với cả nước.

Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện lựa chọn đại biểu ưu tú (Ảnh: Đức Thu).

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy Trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 (đặc khu Trường Sa), cho biết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo Chỉ huy Trưởng đảo Sinh Tồn, đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (Ảnh: Đức Thu).

Cũng theo Trung tá Tưởng, việc tổ chức bầu cử sớm ở Trường Sa nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.