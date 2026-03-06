Đặc khu Thổ Châu và Phú Quốc tổ chức bầu cử sớm

Đặc khu Thổ Châu (An Giang) cách đất liền 200km. Do đặc thù địa lý biệt lập, việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào tàu và điều kiện thời tiết trên biển, nên nơi đây được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử vào ngày 8/3.

Tương tự, Phú Quốc cũng được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử vào ngày 12/3, sớm hơn 3 ngày so với toàn quốc tại Khu vực bỏ phiếu số 60, khu vực riêng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Thổ Châu (Ảnh: TUAG).

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, tính đến nay, đặc khu xác định 5 khu vực bỏ phiếu theo từng đơn vị bầu cử, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử, phù hợp với điều kiện dân cư, địa bàn và đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Đặc khu đã phân công tổ giúp việc trực tiếp tiếp nhận cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh, gồm: Hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, bảng niêm phong thùng phiếu, lối chỉ dẫn ra vào, khung ảnh Bác Hồ, các mẫu biểu, biên bản kiểm kê, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, lời khai mạc, các băng rôn tuyên truyền,...

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI (2026-2031), An Giang có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên. Đặc khu Thổ Châu, đặc khu Phú Quốc và phường Rạch Giá (nơi đặt trung tâm hành chính) là đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh.