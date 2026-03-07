Cử tri Cần Thơ mong muốn phát triển y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông

Chiều 7/3, tại xã Vị Thuỷ (TP Cần Thơ) diễn ra Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI với cử tri 3 xã Vị Thuỷ, Vĩnh Tường và Vĩnh Thuận Đông.

Tham dự hội nghị có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo sở ban ngành cùng 200 cử tri Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Tường.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đơn vị bầu cử số 3 TP Cần Thơ gồm 5 ứng cử viên là ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Sơn Chanh Đa, Giảng viên khoa Dự bị đại học, Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ; ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên lần lượt giới thiệu chương trình hành động vì sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới. Cam kết phản ánh, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kiên quyết bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của cử tri đảm bảo nguyên tắc "của dân, do dân và vì dân".

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, 1 trong 5 ứng cử viên đại diện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Ảnh: Bảo Kỳ).

Buổi tiếp xúc ghi nhận 4 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri Lê Văn Tập (xã Vĩnh Tường) gửi gắm nguyện vọng nâng cấp tu sửa đường sá trong xã vì nhiều khu vực hạ tầng giao thông còn hạn chế, ảnh hưởng việc đi lại của bà con.

Còn cử tri Trần Văn Tây (xã Vị Thuỷ) cho biết, vừa qua Chính phủ thực hiện xong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên nhiều địa phương còn trường hợp các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng xây dựng, sửa chữa theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát (đất ở chưa sang tên, đất cặp bờ sông...). Các trường hợp này rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, ông Tây đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm, chăm lo và có chính sách hỗ trợ các đối tượng nêu trên.

Cử tri Trần Văn Tây nêu kiến nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tóm tắt 5 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm, gửi gắm nguyện vọng, trong đó, cử tri bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri đề nghị nếu trúng cử phải giữ mối liên hệ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến việc nâng cấp, sửa chữa hạ tầng nông thôn, xây dựng đê bao, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới đặc biệt nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chăm lo vấn đề an sinh xã hội cho người dân, nhất là nhu cầu nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

"Các ý kiến, kiến nghị của quý cử tri nếu thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, chúng tôi đề nghị Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ tổng hợp đầy đủ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, còn đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền trung ương đặc biệt là tâm tư nguyện vọng gửi đến các ứng cử viên tại đây. Nếu các ứng cử viên được lựa chọn, trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, tôi đề nghị các ứng cử viên tổng hợp ý kiến từ đó có giải pháp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ tại Quốc hội khoá XVI", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cử tri đọc tiểu sử tóm tắt của các cá nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo ứng cử viên Nguyễn Tuấn Anh, chương trình hành động của 5 ứng cử viên xác định rất rõ mục tiêu, phương hướng và hành động của mình trên tinh thần trách nhiệm đối với cử tri, với sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên cam kết sẽ thực hiện đúng vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân TP Cần Thơ và cả nước, đồng thời cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chính quyền địa phương và đặc biệt là nỗ lực đóng góp hiệu quả các hoạt động chung của Quốc hội trong thời gian tới.