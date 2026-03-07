Đặc khu Thổ Châu bắt đầu bầu cử từ 7h ngày 8/3

Tính đến ngày 7/3, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hai đặc khu Thổ Châu và Phú Quốc (An Giang) đã hoàn tất, đảm bảo sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Tại đặc khu Thổ Châu, ông Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, cho biết địa phương đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử chính thức diễn ra vào lúc 7h sáng ngày 8/3.

Công an đặc khu Thổ Châu kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri (Ảnh: Công Hậu).

Với hơn 2.086 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 khu vực trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tổ chức tiếp xúc cử tri và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự.

Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, UBND và Ủy ban Bầu cử đặc khu đã phối hợp lực lượng công an, biên phòng và cảnh sát biển nhằm rà soát, vận động ngư dân trên đảo tham gia đầy đủ.

Đặc biệt, đối với khách du lịch hoặc người dân từ các tỉnh khác đang có mặt tại đảo, địa phương cũng tạo điều kiện tối đa để ai cũng có thể thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Ông Giang thông tin thêm, sau khi kết thúc bỏ phiếu, tàu cao tốc đã được bố trí sẵn sàng để vận chuyển hồ sơ bầu cử vào đất liền ngay trong ngày 9/3.

Hòa chung không khí đó, tại đặc khu Phú Quốc, công tác tuyên truyền và chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất cũng đang diễn ra hết sức rộn ràng.

Bà Đặng Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác hậu cần và đảm bảo an ninh cho khoảng 96.805 cử tri đi bầu tại 63 khu vực bỏ phiếu.

Hiện tại, tất cả các đơn vị từ đất liền đến ngoài đảo trên địa bàn tỉnh An Giang đều đang hướng về ngày bầu cử với tinh thần dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.