Cử tri 101 tuổi ở Hà Nội trực tiếp đi bầu cử

Sáng 15/3, cùng với cử tri trên khắp cả nước tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại địa bàn phường Ba Đình (Hà Nội) có một cử tri 101 tuổi, đã trực tiếp đến điểm bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình, tự tay bỏ lá phiếu bầu của mình.

CSGT Hà Nội hỗ trợ đưa cụ Đoàn Thị Thuận đi bỏ phiếu (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đó là cử tri Đoàn Thị Thuận (101 tuổi, trú tại tổ 26 phường Ba Đình, TP Hà Nội). Theo chia sẻ từ gia đình của cụ bà, từ năm 5 tuổi, cụ Thuận được người thân ở quê Thái Bình (cũ) đón ra Hà Nội sinh sống. Hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ đã chứng kiến và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử dân tộc, gắn liền với những dấu mốc trọng đại của đất nước.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại khó khăn nhưng khi đến ngày bầu cử, cụ Thuận vẫn bày tỏ mong muốn được trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đối với cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị của người dân mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Cụ Thuận được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa tới khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình (Ảnh: Ngọc Tiến).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, nắm được nguyện vọng chính đáng của cụ Thuận, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí một tổ công tác, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, đưa cụ Thuận đến khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình, an toàn.

Theo cảnh sát, dưới sự hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng và gia đình, cụ Đoàn Thị Thuận đã trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân trong niềm xúc động và tự hào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Trần Minh Thư, con gái ruột cụ Thuận, cho biết trong sáng nay, cả gia đình họ hàng của cụ Thuận có khoảng 30 người đi bầu cử.

"Mẹ tôi có 5 người con tất cả, tôi là người thứ tư. Cụ rất mong muốn được tự tay đi bỏ phiếu, hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu xong, cụ nói rằng rất vui và mãn nguyện khi được tự tay lựa chọn, bầu cho đại biểu mà cụ đã lựa chọn", cô Thư chia sẻ.

Nói về công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình, cô Thư đánh giá, mọi công tác tổ chức đều được lo chu đáo, trang trọng, rất thuận tiện cho cử tri.

"Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các ban ngành đoàn thể, lực lượng CSGT đã hỗ trợ tận tình mẹ tôi tới điểm bầu cử", cô Thư nói.

Cụ Thuận tự tay bỏ phiếu bầu của mình trong sáng 15/3 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Hình ảnh cử tri 101 tuổi bước vào khu vực bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của người dân thủ đô mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của "ngày hội toàn dân".