Ngôi làng đặc biệt ở biên giới trong ngày bầu cử

Trong không khí hân hoan của “ngày hội non sông”, sáng 15/3, hàng trăm cử tri làng biên giới Triêl (xã Ia Pnôn, Gia Lai) có mặt từ sớm ở nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bỏ phiếu ở nhà văn hóa làng Triêl cũng được địa phương trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của đất nước, tạo nên không khí phấn khởi nơi vùng biên giới.

Người dân làng biên giới Triêl hân hoan đi thực hiện việc bầu cử (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Ksor Bíu (SN 1986), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Triêl, cho biết làng có 96 hộ với 436 nhân khẩu. Trong đợt bầu cử này, làng có 259 người dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Do số lượng cử tri trong làng không nhiều nên lực lượng công an xã và bộ đội biên phòng đang đóng chân trên địa bàn đã tham gia bỏ phiếu tại đây. Tính chung tại khu vực bỏ phiếu ở làng Triêl có tổng cộng 330 cử tri.

Theo anh Bíu, khác với nhiều làng khác trong khu vực, phần lớn cư dân nơi đây có nguồn gốc từ Campuchia, từng sinh sống tại xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Cuối năm 1975, nạn diệt chủng Pol Pot khiến nhiều người ở Campuchia rơi vào cảnh tang thương. Để thoát khỏi cảnh chiến tranh, nhiều gia đình đã vượt rừng, băng suối sang Việt Nam lánh nạn và dừng chân tại khu vực làng Triêl.

"Với sự giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương, những người tha hương được đăng ký nhân thân, ổn định cuộc sống. Họ khai hoang đất đai, dựng nhà, trồng trọt trên mảnh đất này. Đến nay ổn định, nhiều người có thu nhập hàng trăm triệu từ cây cà phê, điều", anh Bíu chia sẻ.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ những người lớn tuổi đi lại trong quá trình thực hiện việc bầu cử (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bố mẹ anh Bíu cùng nhiều người dân trong làng trước đây đã từ Campuchia sang làng Triêl lánh nạn và định cư tại đây. Anh thuộc thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này.

Cũng theo Trưởng thôn làng Triêl, trước ngày bầu cử, anh cùng cán bộ xã thường xuyên họp dân để thông báo danh sách ứng cử đại biểu. Trong các buổi họp, bà con được giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, qua đó có thêm thông tin để lựa chọn những người có năng lực, tâm huyết đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Ông Rơ Châm H’Lu (SN 1954, làng Triêl) có mặt từ rất sớm tại nhà văn hóa làng để thực hiện quyền bầu cử. Trong bộ trang phục chỉnh tề, ông cẩn thận xem lại danh sách những ứng cử viên trước khi nhận phiếu.

Cầm lá phiếu trên tay, ông H’Lu không giấu được niềm xúc động. Ông cho biết vào năm 1975, ông di chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để tránh cuộc chiến tranh tàn khốc do Pol Pot gây ra. Khi sang Việt Nam, ông được chính quyền và dân làng cưu mang, giúp dựng nhà để ổn định cuộc sống. Đến nay, gia đình ông đã sở hữu hơn 2ha cà phê, 1ha điều, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Người dân phấn khởi đến từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Đường bê tông đến nay đã được nhà nước đầu tư đến tận nương rẫy của bà con. Tôi mong rằng với lá phiếu của mình, các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm thêm những công trình nước sạch để bà con không còn lo thiếu nước vào mùa khô”, ông H’Lu bày tỏ.

Đại diện UBND xã Ia Pnôn cho biết toàn xã có 4 làng với 5.952 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89%. Đối với làng Triêl cũng rất đặc biệt khi nhiều hộ dân có nguồn gốc từ Campuchia sang Việt Nam lánh nạn từ nhiều năm trước. Đến nay, bà con đã ổn định cuộc sống, tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương của địa phương.