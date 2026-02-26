Cụ ông tử vong dưới sông ở TPHCM

Ngày 26/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ ông tử vong dưới sông.

Hiện trường phát hiện thi thể cụ ông (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 6h cùng ngày, một người dân sống cạnh sông Ngọc, phường Đông Hòa (một nhánh chảy ra sông Đồng Nai) ra bờ sông đánh răng và nhìn thấy một thi thể trôi dạt vào bờ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, công an đến hiện trường lập hồ sơ vụ việc, ghi lời khai nhân chứng. Thi thể nạn nhân sau đó được vớt lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc, có râu. Trên người chỉ mặc chiếc quần ngắn, không mặc áo và có đeo chiếc chìa khóa ở trước bụng. Công an nhận định nạn nhân tử vong chưa quá 24h.

Công an đang điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của nạn nhân.