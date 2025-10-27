Cụ ông 86 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển Nha Trang

Sáng 27/10, lực lượng cứu hộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời cứu sống một cụ ông 86 tuổi bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang trong điều kiện sóng lớn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h40 cùng ngày, khi cụ ông xuống tắm tại bãi biển công viên, đoạn đối diện số 18 đường Trần Phú, phường Nha Trang. Trong lúc bơi lội, cụ bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, mất khả năng bơi vào bờ.

Nhiều người dân, du khách bất chấp cảnh báo nguy hiểm vẫn xuống biển Nha Trang để tắm trong điều kiện sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Ngay lập tức, đội cứu hộ đã phát hiện và ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn, chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực liên hệ với người thân của cụ ông.

Những ngày gần đây, bãi biển Nha Trang liên tục xuất hiện sóng cao 1-2m, đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách, đặc biệt là khi tắm biển.

Nhiều bảng cấm bơi lội được cắm dọc bãi biển Nha Trang trong thời điểm có sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biển cảnh báo "Cấm bơi lội" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh dọc bãi biển. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều người dân và du khách, đặc biệt là người nước ngoài, vẫn phớt lờ cảnh báo, bất chấp nguy hiểm để xuống tắm ở vùng nước sâu.

Từ ngày 16/10 đến nay, lực lượng chức năng đã phải ứng cứu tổng cộng 4 trường hợp đuối nước khi tắm biển Nha Trang, trong đó có 3 du khách nước ngoài và 1 người Việt Nam.