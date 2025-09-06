Thú lạ vào sân trong ngày Vu Lan, người đàn ông liền báo công an
(Dân trí) - Thấy con thú lạ, nhỏ lạc vào vườn, người đàn ông ở Nghệ An tính để nuôi. Tuy nhiên, lo sợ giống vụ việc gà lôi trắng, ông này lên mạng tra thông tin và phát hiện đây là động vật quý hiếm.
Chiều 6/9, ông Nguyễn Văn Sửu (trú xã Giai Lạc, Nghệ An) đã bàn giao con cu li nhỏ cho lãnh đạo Hạt kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã và Công an xã Giai Lạc.
Sáng cùng ngày, ông Sửu gọi điện báo Công an xã Giai Lạc về một con thú nhỏ ông này vừa bắt được trong vườn nhà.
Khoảng hơn 0h ngày 6/9, khi đi soi cá trở về, ông Sửu phát hiện một con thú nhỏ, mắt to, lông màu hung trong sân nhà. Thấy con thú này đẹp, ông Sửu định bụng giữ lại để nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, lo lắng như trường hợp người đàn ông vướng vòng lao lý do nuôi gà lôi trắng, ông Sửu liền lên Google để tra cứu thông tin.
Biết con thú nhỏ lạc vào sân nhà có đặc điểm như loài cu li nhỏ, thuộc nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm nuôi nhốt, mua bán, ông Sửu liền liên hệ Công an xã Giai Lạc để giao nộp.
Công an xã Giai Lạc sau đó đã thông tin đến Hạt kiểm lâm Yên Thành về vụ việc.
Chiều 6/9, đại diện Hạt kiểm lâm Yên Thành có mặt, xác định con vật ông Sửu giao nộp là cu li nhỏ. Cá thể cu li nhỏ nặng 350g, dài 20cm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
Sau khi tiếp nhận bàn giao từ người dân, Hạt kiểm lâm Yên Thành và đại diện UBND, Công an xã Giai Lạc đã thả cá thể cu li nhỏ về rừng tự nhiên.
Trước đó, ngày 8/8, bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, trú ở tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Theo cáo buộc, bị cáo Thành có hành vi nuôi nhốt, buôn bán 13 cá thể gà lôi trắng, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm nói trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Cùng ngày, TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.