Thú lạ vào sân trong ngày Vu Lan, người đàn ông liền báo công an

Chiều 6/9, ông Nguyễn Văn Sửu (trú xã Giai Lạc, Nghệ An) đã bàn giao con cu li nhỏ cho lãnh đạo Hạt kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã và Công an xã Giai Lạc.

Sáng cùng ngày, ông Sửu gọi điện báo Công an xã Giai Lạc về một con thú nhỏ ông này vừa bắt được trong vườn nhà.

Ông Sửu bàn giao cá thể cu li nhỏ cho lãnh đạo Hạt kiểm lâm Yên Thành (Ảnh: Thanh Hòa).

Khoảng hơn 0h ngày 6/9, khi đi soi cá trở về, ông Sửu phát hiện một con thú nhỏ, mắt to, lông màu hung trong sân nhà. Thấy con thú này đẹp, ông Sửu định bụng giữ lại để nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, lo lắng như trường hợp người đàn ông vướng vòng lao lý do nuôi gà lôi trắng, ông Sửu liền lên Google để tra cứu thông tin.

Biết con thú nhỏ lạc vào sân nhà có đặc điểm như loài cu li nhỏ, thuộc nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm nuôi nhốt, mua bán, ông Sửu liền liên hệ Công an xã Giai Lạc để giao nộp.

Cá thể cu li nhỏ đã được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Thanh Hòa).

Công an xã Giai Lạc sau đó đã thông tin đến Hạt kiểm lâm Yên Thành về vụ việc.

Chiều 6/9, đại diện Hạt kiểm lâm Yên Thành có mặt, xác định con vật ông Sửu giao nộp là cu li nhỏ. Cá thể cu li nhỏ nặng 350g, dài 20cm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Sau khi tiếp nhận bàn giao từ người dân, Hạt kiểm lâm Yên Thành và đại diện UBND, Công an xã Giai Lạc đã thả cá thể cu li nhỏ về rừng tự nhiên.