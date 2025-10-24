Cảnh sát tuần tra phát hiện ô tô vận chuyển gỗ rừng tự nhiên

Ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khoảng 21h50 ngày 21/10, tại Km36, Quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, phối hợp với Công an xã Quan Sơn và Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, kiểm tra ô tô biển kiểm soát 36K-042.xx do ông T.L.Q. (trú tại xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa) điều khiển.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Quan Sơn bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Hạt Kiểm lâm Quan Sơn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 10 khúc gỗ Dổi, thuộc nhóm gỗ rừng tự nhiên thông thường. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe T.L.Q. không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Tổ tuần tra đã phối hợp với Công an xã Quan Sơn bàn giao toàn bộ phương tiện và tang vật cho Hạt Kiểm lâm Quan Sơn để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc ngay trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông đã thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.