David Nộp “tập tành” bốc đầu xe, gặp ngay anh trai công an và cái kết

Trưa 9/4, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1, thành phố Huế, xác nhận video tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang gây “sốt” mạng xã hội là do anh và người em trai hợp tác thực hiện.

Tính đến nay, video được đăng tải trên trang Facebook của Công an xã A Lưới 1 đã thu hút hơn 15.800 lượt yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận với nhiều ý kiến tích cực.

Rapper “tập tành” bốc đầu xe, gặp ngay anh trai công an và cái kết (Video: Công an xã A Lưới 1).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi cảnh một thanh niên trẻ tuổi “tập tành” bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông. Khi thanh niên đang mải mê thực hiện hành vi gây mất an toàn giao thông, một cán bộ công an bất ngờ xuất hiện khiến anh lúng túng, liên tiếp hỏi mức xử phạt đối với lỗi này.

Cán bộ công an khiến nam thanh niên sửng sốt khi thông báo tịch thu phương tiện, đồng thời khéo léo lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong video còn có nội dung tuyên truyền về lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, vượt đèn đỏ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thượng úy Huỳnh, các nội dung trong video đều do anh và người em trai Phạm Trung Hiếu (23 tuổi, trú tại xã A Lưới 1) lên ý tưởng, quay và dựng, trong đó Hiếu đảm nhận vai người điều khiển xe, có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung.

“Nội dung được quay cách đây 2 tuần, đáng lý sẽ lên sớm hơn nhưng vì Hiếu còn bận chỉnh sửa nhiều nội dung riêng nên đến ngày 8/4 mới xong. Chúng tôi rất vui khi sản phẩm này tiếp tục được mọi người ủng hộ, góp phần tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn”, Thượng úy Huỳnh chia sẻ.

Tình huống hài hước của 2 anh em công an - rapper trẻ trong video đang gây "sốt" mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ video).

Theo Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1, đây là video thứ 2 của 2 anh em xây dựng để tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hình thức hài hước, dí dỏm. Các sản phẩm với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu nên đã giúp các bạn trẻ trên địa bàn thay đổi nhận thức khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, 2 anh em sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm tương tự để tuyên truyền pháp luật.

Trước đó, video dài hơn một phút, mô tả cảnh thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường của anh em Huỳnh - Hiếu cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong video, khi thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đang điều khiển xe máy lạng lách, bất ngờ một chiến sĩ công an xuất hiện phía sau yên xe, khiến người này giật mình. Sau đó, thanh niên bị lập biên bản, kèm theo những thông tin về mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm giao thông được lồng ghép một cách dí dỏm, ngắn gọn.

Lãnh đạo Công an xã A Lưới 1 cho biết đơn vị rất ủng hộ việc cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giới trẻ địa phương sáng tạo nội dung tuyên truyền pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội.