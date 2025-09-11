Cụ bà độc thân "ngã ngửa" với hóa đơn tiền điện hơn 12 triệu đồng

Hóa đơn điện tăng 986%?

Bà Nguyễn Thị Ninh (77 tuổi, trú phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) vừa có đơn khiếu nại về hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường gửi Công ty Điện lực Nam Định (nay là Đội Quản lý điện khu vực Nam Định, Công ty Điện lực Ninh Bình).

Trong đơn khiếu nại, bà Ninh cho biết từ tháng 1 đến tháng 7, tiền điện sinh hoạt của gia đình bà dao động từ 235.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/tháng.

Đơn khiếu nại của bà Ninh về việc tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường (Ảnh chụp đơn của gia đình bà Ninh cung cấp).

Tuy nhiên, đến tháng 8, hóa đơn tiền điện của gia đình bà bất ngờ tăng vọt lên 12.445.596 đồng (theo đơn của bà Ninh là tăng 986% so với tháng 7. Thực tế so với tiền điện tháng 7, tiền điện tháng 8 của nhà bà Ninh tăng hơn 1.477%).

Cụ bà 77 tuổi nêu rõ, gia đình chỉ có mình bà sinh sống, các con đều sinh sống và làm việc ở nơi khác. Trong thời gian qua, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của bà không thay đổi.

Bà chỉ sử dụng điện chiếu sáng và một số thiết bị điện cơ bản như quạt mát, tủ lạnh, không phát sinh thêm thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không xảy ra chập cháy trong gia đình. Tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường khiến bà "ngã ngửa".

"Bản thân tôi hiện nay không còn khả năng lao động, thường xuyên đau ốm và không có bất cứ thu nhập nào ngoài trợ cấp từ các con. Hóa đơn tiền điện hơn 12 triệu đồng thật sự quá lớn, vượt quá khả năng chi trả", bà Ninh cho hay.

Trong đơn, bà Ninh đề nghị ngành điện xem xét lại hóa đơn và có văn bản trả lời sớm nhất. Nếu không được xem xét, bà chỉ có thể ngưng sử dụng điện trong thời gian tới.

Rò rỉ điện ra dây cáp viễn thông

Sau khi nhận được đơn của bà Ninh, Đội Quản lý điện khu vực Nam Định (Công ty Điện lực Ninh Bình) đã đến kiểm tra.

Ngày 8/9, đơn vị này có biên bản làm việc và trả lời nêu rõ, sản lượng điện của gia đình bà Ninh trong tháng 8 tăng cao bất thường (3.420 kWh) là do dây điện sau công tơ bị rò điện ra dây viễn thông.

Đội Quản lý điện khu vực Nam Định sau khi kiểm tra, trả lời gia đình sản lượng điện tăng là do bị rò rỉ điện ra dây viễn thông (Ảnh chụp bên bản làm việc)

Sau đó, tổ công tác ngành điện đã báo cáo sự cố cho gia đình biết và có chụp ảnh cho gia đình xem nơi bị rò rỉ điện; đồng thời yêu cầu gia đình có phương án khắc phục sự cố.

Theo bà Ninh, trước đó vào cuối tháng 7, gia đình bà đã xảy ra sự cố mất điện. Nhân viên điện lực đến kiểm tra và phát hiện hiện tượng rò điện sau công tơ và đã ngắt aptomat song không lập biên bản hay có văn bản thông báo. Vì vậy, gia đình không nắm được nguyên nhân để kịp thời xử lý.

Cũng theo bà Ninh, sự cố chập cháy và rò rỉ điện ở trên cột điện, một mình bà gần 80 tuổi dù có biết nhưng cũng không thể làm được gì. Do vậy, theo bà việc tiền điện của gia đình tăng bất thường là do yếu tố khách quan, đề nghị ngành điện tính toán lại hóa đơn tiền điện cho gia đình bà.

Chiều 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, đơn vị đã nắm bắt được sự việc và đang chỉ đạo Đội Quản lý điện khu vực Nam Định có giải trình sự việc để làm rõ nguyên nhân, sau đó sẽ có thông tin cụ thể cho báo chí.