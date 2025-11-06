Cụ bà 86 tuổi đi lạc 3 ngày 2 đêm trong rừng sâu

Chiều 6/11, Công an xã Phong Dụ Hạ (tỉnh Lào Cai) cho biết, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy cụ bà 86 tuổi bị đi lạc sâu trong rừng 3 ngày 2 đêm.

Theo cảnh sát, vào lúc 11h ngày 5/11, Công an xã Phong Dụ Hạ nhận được tin báo của chị T.T.L. (20 tuổi, ở xã Phong Dụ Hạ) về việc, khoảng 8h ngày 4/11, cụ bà Đ.M.L. (86 tuổi, ở xã Phong Dụ Hạ) đi đường rừng đến thăm nhà người thân tại thôn Làng Cang cùng xã.

Bà L. thời điểm được cảnh sát tìm thấy (Ảnh: Công an Phong Dụ Hạ).

Tuy nhiên, đến tối 4/11, chị L. liên lạc với người thân tại thôn Làng Cang mới tá hỏa cụ bà L. (86 tuổi) vẫn chưa đi đến nơi. Chị L. cho biết đây là địa bàn hiểm trở, đa số là đồi núi, dễ mất phương hướng, đặc biệt không có sóng điện thoại.

Sau đó, gia đình và hàng xóm chị L. đã cùng nhau tổ chức đi tìm người thân, nhưng do trời tối, địa hình khó khăn nên mọi người không thấy cụ bà 86 tuổi.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã huy động các lực lượng khoảng 50 người, khẩn trương thành lập các tổ, tỏa ra để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 15h ngày 6/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ bà 86 tuổi tại khu vực rừng sâu (cách Làng Cang khoảng 8km).

Cảnh sát dùng cáng tự chế để đưa cụ bà 86 tuổi ra trung tâm xã (Ảnh: Công an Phong Dụ Hạ).

Theo cảnh sát, khi được tìm thấy, cụ bà trong tình trạng suy kiệt sức khỏe do không ăn trong thời gian dài và thời tiết rét buốt. Công an xã đã dùng cáng tự chế, đưa nạn nhân từ rừng ra Phòng khám đa khoa xã Phong Dụ Hạ để cấp cứu, đến nay sức khỏe của cụ bà đã dần ổn định.