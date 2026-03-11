CSGT xác minh ô tô di chuyển bất thường, nghi cố tình chặn xe khác

Vụ việc nêu trên được camera hành trình của một ô tô di chuyển trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị ghi lại. Trong clip, chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-36.xxx bất ngờ dừng giữa đường, khiến phương tiện có camera hành trình phía sau không thể di chuyển lên.

Đáng chú ý, khi một xe khác dừng bên đường di chuyển để phương tiện phía sau có thể đi qua thì ô tô đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở, khiến xe gắn camera không thể vượt.

Tiếp đó, ô tô đen còn dừng song song với xe buýt đỗ bên đường, buộc xe gắn camera hành trình phải dừng chờ.

Ô tô nghi cố tình chặn xe khác trên đường (Ảnh: Cắt từ camera hành trình của người dân).

Khi một cán bộ công an xuất hiện, tài xế ô tô đen đã lái xe tiến lên một đoạn, nhưng tiếp đó lại lùi và dừng giữa đường, một lúc sau mới rời đi.

Clip đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người cho rằng tài xế ô tô 73A-36.xxx cố ý chặn đường, cũng có ý kiến đặt ra tình huống chiếc xe này gặp trục trặc, cần làm rõ nguyên nhân.

Ô tô dừng giữa đường, tiến lùi bất thường (Clip: Người dân cung cấp).

Bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã nắm thông tin phản ánh và đang vào cuộc xác minh để có hướng xử lý theo quy định.