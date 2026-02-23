Nữ hành khánh bỏ quên nhẫn kim cương trên taxi

Ngày 23/2, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã hỗ trợ người dân nhận lại chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Trước đó, đêm 21/2, chị N.T.T.H. (SN 1988, trú tại phường Thống Nhất) đến trụ sở công an trình báo việc bỏ quên một ví da trên taxi. Bên trong ví da này có điện thoại di động, giấy tờ tùy thân cùng chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tài xế bàn giao chiếc nhẫn kim cương cùng tài sản cho người dân bỏ quên trên xe (Ảnh: Công an phường Thống Nhất).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thống Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác minh phương tiện cùng tài xế đã chở chị H..

Đến ngày 22/2, lực lượng chức năng đã liên hệ được với tài xế chở chị H. là anh Trần Thanh Tú (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Chư Păh, Gia Lai).

Cùng ngày, anh Tú đã đến trụ sở Công an phường Thống Nhất để trao lại toàn bộ tài sản mà chị H. bỏ quên trên taxi. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an đã bàn giao lại tài sản cho chị H. theo quy định.

Chiếc nhẫn kim cương của chị H. được lực lượng công an hỗ trợ tìm lại (Ảnh: Công an phường Thống Nhất).

Nhận lại chiếc nhẫn kim cương cùng tài sản bỏ quên, chị H. không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Công an phường Thống Nhất cùng tài xế đã tận tình hỗ trợ, giúp tìm lại tài sản.

Công an phường Thống Nhất cho biết đơn vị đã ghi nhận và biểu dương nghĩa cử đẹp trước hành động trung thực, tinh thần trách nhiệm của anh Tú.